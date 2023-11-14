الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أيدها طويلة وبتسرق.. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج لـ محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم ٦٧٣٣ لسنة ٢٠٢٣ .
وقال «حسن. ن»، فى دعواه مر على زواجنا سنتين فقط ولم يثمر عن إنجاب أطفال، فمنذ زواجنا وأنا أعيش معها فى افلام وقصص كثيرة لن تنتهى فمع اول شهور زواجنا ادعت بأن شبكتها تم سرقتها من شقة الزوجية برغم عدم وجود أى آثار لفتح الباب أو النوافذ بالقوة وبعد فترة اكتشفت بأنها قامت ببيعها ووضع أموالها بحسابها بالبنك واتهمت أهلى بسرقتها ومع ذلك تغاضيت عن فعلتها».

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زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

وتابع الزوج: «بكل مرة نتجمع فيها انا وأشقائى لابد من وان يسرق شئ من أغراضهم أو أموالهم، واصبحنا جميعا نشك فى بعضنا، واستمرينا بهذا الوضع لمدة سنتين حتى قامت بسرقة طقم ذهبي خاص زوجة أخى يبلغ ثمنه ١٠٠ الف جنيه، شك الجميع فيها لكن لم يتأكدوا وبعد شهر من البحث توجهت زوجتى لأحد محلات الذهب لبيع الطقم فقام صاحب المحل بالتحفظ عليها لأننا كنا أرسلنا لجميع محلات الصاغة بالمنطقة صورة الذهب».

وتابعت: «فكنت فى حالة من الذهول أمام اشقائى عندما اكتشفنا بأنها المجرمة اللصة واكتفيت  بطردها من منزل الزوجية وطلبت من أهلها الطلاق عند مأذون وديا  لكنهم رفضوا وتوجهوا لمحكمة الأسرة لرفع ضدى عدة دعاوى قضائية».

محكمة الاسرة محكمة الأسرة بزنانيري دعوى نشوز زوجة زوج

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