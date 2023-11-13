الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة فى قضية لخلع زوجها: "نصب على صديقه فى نصف مليون جنيه"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"نصب على نصف المنطقة وعلى  صديقه وعشره عمره وخد كل اللي معاه وهرب وكلمنى عاوزنى أعيش معاه بفلوس حرام" بهذه الكلمات بدأت بها "صفا.م" دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، والتى تحمل رقم 6422 لسنة 2023.

وقالت الزوجة فى مستهل حديثها، تزوجته منذ خمس سنوات فقط، وهو خريج الأزهر الشريف وجميع المنطقة كانوا يشكروا فى أخلاقه وصفاته المحترمة وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلين، ومع بداية زواجنا اكتشفت أنه تداين لأحد الأشخاص بمبلغ مالى كبير وبرر ذلك بأنه كان محتاج لتجهيز العرس والشقة، وقمت ببيع مصوغاتى وتداينت من أهلى لتسديد ديونه، وعشنا فى مشاكل وخلافات كثيرة بسبب تقاعسه الدائم عن العمل، وتداينه من القريب والغريب.

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استغل صديقه وهرب بأمواله

وتابعت صفا، "لم تنته وقاحته لذلك، بل استغل صديقه وعشرة عمره وطلب منه مشاركته فى شراء معدات وعمل مصنع لإنتاج الشرابات، وبالفعل وبعد شراء المعدات والتى تعدى سعرها نصف مليون جنيه، استغل ظروف عائلية نشبت لدى صديقه وقام بتحميل كل المعدات لمكان بعيد وبيعها وهرب على ذلك 
بحث عنه صديقه كثيرا حتى أصيب بجلطة".
وبعد ستة أشهر لم يسأل فيهم عنى وعن أبنائه مطلقًا تلقيت منه اتصال هاتفى لمقابلته أنا والأولاد لنعيش معه فى الأموال الحرام التى أخذها من الناس، فرفضت وأخبرته بأننى سأعمل وأربي أولادى بالحلال، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضده.

نصب زوجة دعوى خلع مصنع محكمة الأسرة بزنانيري

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