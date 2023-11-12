الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خدعني 6 سنين".. سيدة تخلع زوجها بعد أسبوعين من الزواج

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

 "خدعني 6 سنين ومفهمني أنه مسافر ألمانيا وبعد زواجنا بأسبوعين اكتشفت أنه عمره ما خرج بره مصر".. بهذه الكلمات بدأت طبيبة حديثها لـ"الدستور" خلال تحريرها دعوى خلع ضد زوجها تحمل رقم ٤٨١١ لسنة ٢٠٢٣.

وقالت الطبيبة "شاهيناز.م" في دعواها: "أوقعني حظي السيئ في قبضة شخص كاذب لا يعلم شيئًا عن احترام العلاقات، ودمَّر حياتي ونفسيتي للأبد فلا أستطيع أن أثق بأحد بعد الآن".

وأضافت الزوجة: "نشبت بيننا قصة خلال دراستنا بالجامعة وبعد تخرجنا أوهمني أنه مسافر لإكمال دراسته بالخارج وعلى تحمله وانتظاره".

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وتابعت: "كنت أتحدث معه يوميًا ولم أشك يومًا في حديثه، فكان دائمًا يشكو لي من غربته ووحدته التي يعيش فيها، وأحاول منحه طاقة إيجابية ليتحمل الغربة، وأهون عليه بكل الطرق، وبعد 6 سنوات انتظره كل سنة ليأتي إجازة وبالنهاية يعتذر ونكتفي بالحديث سويًا عبر برامج التواصل الاجتماعي".

وواصلت حديثها: "لم يكتف بذلك، بل انتظرته بالمطار بالورود وخرج لي من صالة الوصول فكان كل هذا تمثيل وخداع، وبعد إتمام زواجنا بأسبوعين فقط اكتشفت بأن كل ما مرّ كذب وخداع".

واستطردت: "استضفنا عائلته بشقتنا وتفاجئت من شقيقه بأن زوجي لم يسافر مطلقًا وليس معه جواز سفر من الأساس، وصار كل الموجودين يضحكوا بشكل بشع وكان جميع أهله كانوا على علم بخداعه لي  طوال هذه السنوات".

واختتمت: "عند مواجهته، اعترف بأنه كان موجود بمصر ولم يسافر واخترع هذه الحجة لأتحمل ظروفه وانتظره حتى يجهز شقة الزوجية وعيادة تكون خاصة به، وأُصبت بانهيار عصبي وتركته نهائيًا، ورفضت العودة له ولجأت لمحكمة الأسرة لخلعه".

محكمة الاسرة طبيبة المانيا مسافر دعوى خلع

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