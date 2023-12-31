طوارئ واستعدادات مكثفة بالإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والوجود على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وأشارت المحافظة إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ واستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى الطارئة والعاجلة بمحافظة الإسكندرية على مدار 24 ساعة على أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة.

وشهدت مدينة الإسكندرية منذ فجر اليوم سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة على مناطق وسط وشرق الإسكندرية، وتشهد الأجواء الآن تكوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم باتجاه شمال المحافظة والمتوقع أن يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تعامل العاملين بالصرف الصحي مع تجمعات مياه الأمطار أثناء الأمطار الغزيرة على مناطق غرب ووسط وشرق ومنتزه أول وثان.

وأكد استمرار تمركز 186 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وأكد الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى أو تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن لاتخاذ اللازم.

أرقام الطوارئ

-الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

-الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

IMG-20231231-WA0012

IMG-20231231-WA0014

IMG-20231231-WA0013