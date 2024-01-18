الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|منتخب مصر يواجه غانا.. واستهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الليلة.. منتخب مصر يواجه غانا بشعار "لا بديل عن الفوز"

تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، يخوض منتخب مصر  مباراته أمام نظيره الغاني في العاشرة مساء اليوم الخميس، بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل.

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أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء فى مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه نشرته اليومية بعرض أسعار الدواجن بمختلف أنواعها في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في  بورصة الدواجن لاهتمام الكثير من المربين أو المستهلكين بمعرفة الأسعار قبل التوجه للشراء.

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البنتاجون: لن نتردد فى الدفاع عن قواتنا والتجارة الدولية بالبحر الأحمر

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجنرال باتريك رايدر، الأربعاء، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن قواتها والتجارة الدولية في البحر الأحمر؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

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عاجل.. "الحوثيون" يعلنون استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن بالصواريخ

قال متحدث عسكري باسم الحوثيين، يوم الخميس، إنهم استهدفوا سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ، وحسبما نقلت "رويترز" عن المتحدث، فإن الحوثيين استهدفوا يوم الأربعاء الناقلة الأمريكية "جينكو بيكاردي" بالصواريخ؛ ما أدى إلى "إصابة دقيقة ومباشرة".

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كندا: ندعم محكمة العدل الدولية.. ونراقب "بعناية" مداولاتها في دعوى اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن كندا تدعم محكمة العدل الدولية و"تراقب بعناية" مداولاتها بشأن القضية المقامة ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية" في غزة.

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