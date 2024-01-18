الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كندا: ندعم محكمة العدل الدولية.. ونراقب "بعناية" مداولاتها فى دعوى اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الأربعاء، إن كندا تدعم محكمة العدل الدولية و"تراقب بعناية" مداولاتها بشأن القضية المقامة ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية" في غزة.

ومع ذلك رفض ترودو توضيح ما إذا كانت كندا توافق على هذا الادعاء، أو حتى ما إذا كانت كندا ستعترف بحكم المحكمة إذا وجدت إسرائيل وحكومتها مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال ترودو - في مؤتمر صحفي في مقاطعة "نيو برونزويك" - "لن أعلق على ما يمكن أن يكون نتيجة نهائية من خلال عملية ندعمها أثناء ظهورها".

إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة

وعقدت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة جلسات استماع علنية لمدة يومين - الأسبوع الماضي - حيث قدمت جنوب إفريقيا دعوى "مفصلة بالأدلة" مفادها بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

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 وتقول جنوب إفريقيا إن أكثر من 50 دولة تدعم قضيتها، بما في ذلك جميع جامعة الدول العربية، في حين ظل معظم حلفاء إسرائيل الغربيين على "الحياد" أو رفضوا القضية بشكل مباشر.

رئيس الوزراء الكندى محكمة العدل الدولية إبادة جماعية قطاع غزة ارتكاب جرائم

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