رئيس الوزراء الكندى: السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين يتطلب اتخاذ خطوات كبيرة

قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه الأسبوع الجارى لوقف الأعمال العدائية مؤقتا بين حركة حماس وإسرائيل حتى يمكن إطلاق سراح بعض الأسرى هو علامة على التقدم، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام دائم فى المنطقة، بما فى ذلك حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الكندى -فى تصريح صحفي- "كنا ندعو منذ أسابيع إلى هدنة إنسانية كبيرة، وإنه التقدم الذى لدينا الآن، ولكن هناك العديد من الخطوات الأخرى التى يتعين علينا اتخاذها معا".

وأطلقت حماس حتى الآن سراح 24 شخصا، من بينهم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا، و10 أشخاص من تايلاند وشخص واحد من الفلبين. ولم يحدد ترودو سبب عدم دعمه لوقف إطلاق النار.

وفى مبنى البرلمان، تواصل الجماعات الداعمة للفلسطينيين الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقول إنه يجب أن يكون هناك وقت لبناء مساكن لـ 1.7 مليون شخص تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا فى غزة.