الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. "الحوثيون" يعلنون استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن بالصواريخ

قصف سفينة
قصف سفينة

قال متحدث عسكري باسم الحوثيين، يوم الخميس، إنهم استهدفوا سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ.

وحسبما نقلت "رويترز" عن المتحدث، فإن الحوثيين استهدفوا يوم الأربعاء الناقلة الأمريكية "جينكو بيكاردي" بالصواريخ؛ مما أدى إلى "إصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف المتحدث، أن الحوثيين لن "يترددوا في استهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر دعمًا للشعب الفلسطيني".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الأربعاء إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الجماعات "الإرهابية"، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولي.

وأوضح المسؤولون، أن تصنيف الحركة على أنها جماعة "إرهابية عالمية" يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية عليها ويهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف سفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

وذكر جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي في بيان: "هذا التصنيف أداة مهمة لتعطيل تمويل الحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

وشدد على أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

وقدمت إدارة بايدن "استثناءات" أيضًا بهدف تجنب تأثير التصنيف على سكان اليمن، الذين يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وتعهدت بالتواصل مع جماعات تشمل وكالات إغاثة قبل أن يدخل التصنيف حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا.

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