الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية للحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

تزداد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الموقع الشهير “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظة القاهرة للحصول على رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة بشكل إلكتروني دون رسوم دفع أو مجهود.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور للحصول على نتيجه الصف الخامس الابتدائي، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا للحصول على نتيجه الصف الخامس الابتدائي التابعة لمحافظة القاهرة.

درجات طلاب الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول

وحول درجات طلاب الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول، فإن وزارة التربية والتعليم حددت إن إجمالي المواد التي تضاف إلى المجموعة 3 مواد بإجمالي دراجات 100 درجة يتم توزيعها كالآتي:

يحصل الطالب في الامتحان الورقي على 30 درجة.
كما سيكون هناك درجة امتحان المهام الأدائية 35 درجة.
وكذلك 5 درجات لسلوك الطالب ومواظبة.
بالإضافة إلى 15 درجة في امتحان شهر أكتوبر 2023.
وكذلك 15 درجة في امتحان شهر نوفمبر 2023.

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موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي وخطوات الاستعلام عنها

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة

وإليكم رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي التابع لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (اضغط هنـا).

ويكون الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الموجودة في هذا الرابط من هنا.

  • بعد فتح الرابط السابق تظهر صفحة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023
  • ثم  المرحلة الدراسية
  • ثم الصف الدراسي
  • والعام الدراسى
  • والفصل الدراسى

الجدير بالذكر، أن الطالب يحصل على درجاته وتقديراته في كافة المواد الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني السابق بإدخال رقم جلوس الطالب أو من خلال الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب أو الإدارة التعلمية التابعه له أو من خلال الاتصال عبر الرقم 09000100 وإدخال كافة البيانات اللازمة لذلك.

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