بعد انتهاء طلاب الصف الخامس الابتدائي من امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023/2024 زاد البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي كي يطمئن أولياء على نتيجة أولادهم.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي وخطوات الاستعلام عنها

تنشر “الدستور” في التقرير موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي المتوقع في ظل امتحانات الشهادة الاعدادية التي بدأت منذ أمس الاربعاء في عدد من المحافظات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تظهر نتيجة الصف الخامس الابتدائي فور انتهاء عمليات التصحيح لامتحانات الصفوف الابتدائية في العام الدراسي والتي انتهت منذ أيام قليلة.

ويكون الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الموجودة في هذا الرابط من هنا.

بعد فتح الرابط السابق تظهر صفحة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023

يتم كتابة الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد

ثم المرحلة الدراسية

ثم الصف الدراسي

والعام الدراسى

والفصل الدراسى

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية منذ أمس الاربعاء 17 يناير 2024 في كثير من المحافظات في حين بدأت في محافظات أخرى من اليوم الخميس 18 يناير على أن تنتهي ما بين يومي 23 يناير و24 يناير وفق تسلسل البدء في كل محافظة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

الأحد 21 يناير 2024

امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

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امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

الأحد 21 يناير 2024

امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

ومادة التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية من الساعة 11.30 حتى الساعة 12.30