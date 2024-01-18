موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي وخطوات الاستعلام عنها
بعد انتهاء طلاب الصف الخامس الابتدائي من امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023/2024 زاد البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي كي يطمئن أولياء على نتيجة أولادهم.
موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي وخطوات الاستعلام عنها
تنشر “الدستور” في التقرير موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي المتوقع في ظل امتحانات الشهادة الاعدادية التي بدأت منذ أمس الاربعاء في عدد من المحافظات.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
تظهر نتيجة الصف الخامس الابتدائي فور انتهاء عمليات التصحيح لامتحانات الصفوف الابتدائية في العام الدراسي والتي انتهت منذ أيام قليلة.
ويكون الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الموجودة في هذا الرابط من هنا.
- بعد فتح الرابط السابق تظهر صفحة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023
- يتم كتابة الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد
- ثم المرحلة الدراسية
- ثم الصف الدراسي
- والعام الدراسى
- والفصل الدراسى
امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول
بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية منذ أمس الاربعاء 17 يناير 2024 في كثير من المحافظات في حين بدأت في محافظات أخرى من اليوم الخميس 18 يناير على أن تنتهي ما بين يومي 23 يناير و24 يناير وفق تسلسل البدء في كل محافظة.
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
- الأحد 21 يناير 2024
امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30
- الاثنين 22 يناير 2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
- الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
- الأربعاء 24 يناير 2024
امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
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امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
- الأحد 21 يناير 2024
امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
- الاثنين 22 يناير 2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
ومادة التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1
- الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30
- الأربعاء 24 يناير 2024
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية من الساعة 11.30 حتى الساعة 12.30