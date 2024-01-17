رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول جميع المحافظات

ارتفع البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول خلال الساعات الماضية على محركات بحث جوجل من قبل أولياء الأمور والطلاب بالتزامن مع إعلان بعض المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية نتيجة الترم الأول 2023-2024 على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينشر «الدستور» خلال السطور التالية رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول، وفقًا لما اعلنته كل محافظة عبر بوابتها الإلكترونية.

رابط نتيجة رابعة ابتدائي 2024 الترم الأول لكل المحافظات

-قم بزيارة البوابة الإلكترونية للمحافظات الخاصة بكل مديرية

-قم بإدخال الرقم القومي للطالب

- اختار المرحلة الابتدائية

-اختار الصف الرابع الابتدائي

- اختار الفصل الدراسي الأول ثم عرض النتيجة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة القاهرة

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة القاهرة للترم الأول (2023-2024) عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ولمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية:

-الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي للدخول اضغط هنــا.

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- اختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية)

- ثم اختيار الصف الدراسي (الرابع)

-اختيار العام الدراسي (2023 – 2024)

-اختيار الفصل الدراسي (الأول)

-ثم الضغط على عرض النتيجة

تفسير تقديرات نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بنظام التقديرات، نوضح خلال السطور التالية ما يشير كل لون إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب.

- اللون الأزرق يعني أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، من 85 درجة إلى 100 درجة.

-اللون الأخضر يعني أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

- اللون الأصفر يعني أن الطالب بحاجة لبعض الدعم، أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

-اللون الأحمر يعني أنه لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة