الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الابتدائية
الابتدائية

تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية بعد انتهاء الامتحانات التي انطلقت اليوم الثلاثاء وفق الجدول الذي وضعه الأزهر الشريف، وتوفر البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس وتعرض الدستور الرابط في التقرير التالي. 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري برقم الجلوس

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وتصحيح الامتحانات وتدقيقها، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالضغط على الرابط التالي 

https://azhar.gov.eg، ثم اضغط على خدمات الأزهر الشريف، اختيار نتائج الشهادات الأزهرية، اضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، أدخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة؛ لتظهرنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 فور اعتمادها.

يجري طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 22 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب صفوف النقل

مجموع 6 ابتدائي أزهر من كام؟

حددت إدارة الأزهر الشريف مجموع 6 ابتدائي أزهر وهو نفس المجموع الذي يتم احتسابه للطلاب منذ سنوات طويلة، حيث لم يجر الأزهر أي تغيير في تقييمات الطلاب الذين يدرسون في جميع الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية.

ويصل مجموع 6 ابتدائي أزهر - المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية- لكل من الترم الأول والترم الثاني هو 550 درجة ويتم توزيعها على النحو التالي: مادة القرآن الكريم: 50 درجة. مادة اللغة العربية: 50 درجة، مادة القرآن الكريم: 50 درجة، مادة اللغة العربية: 50 درجة، مادة الرياضيات: 50 درجة، مادة التربية الإسلامية: 50 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة، مادة العلوم: 25 درجة، مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة، وينقسم مجموع الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 لكل ترم منفصل هو 275 درجة.

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قبل الامتحانات.. تنبيهات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

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