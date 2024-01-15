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مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب صفوف النقل

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أن انهى بعض طلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 وذلك لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في كافة المواد الدراسية.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) للاستعلام عن درجات طلاب صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك من خلال إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات.

وتشمل البوابة الإلكترونية كافة درجات الطلاب في المرحلتين الابتدائية والتي تشمكل طلاب الصف (الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس) بالإضافة إلى طلاب صفوف النقل في المرحلة الاعدادية (الأول والثاني) حيث يفضل أولياء الأمور معؤرفة نتائج أبنائهم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة الذين يقضوا اجازة نصف العام بعيدا عن محل إقامتهم.

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خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب صفوف النقل 2024

يمكن معرفة نتائج طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية عبر الموقع الإلكنتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • وضع علامة صح امم المرحلة التعلمية والصف الدراسي المقيد به الطالب.
  • تسجيل بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها بدقة.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور الدرجات التي حصل عليها الطالب في الامتحانات.

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد اجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ولمدة 15 يوم حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

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