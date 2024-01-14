محافظ القليوبية يبحث صيانة وتطوير المدارس حفاظًا على الطلاب

وجَّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدراسة تقارير وملاحظات اللجنة التي أمر بتشكيلها من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وذلك للمراجعة الدورية المنتظمة لسلامة الأبنية التعليمية على مستوى المحافظة، والوقوف على الآليات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت ممكن، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية مع العميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبدالفراج مدير عام الأبنية التعليمية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، لبحث الملاحظات المتعلقة بالصيانة والإنشاءات والمدارس التعليمية بالمحافظة، وكذا المدارس التي تحتاج إلى تطوير وتلك التي تحتاج إلى إحلال وتجديد.

وخلال الاجتماع، وجَّه محافظ القليوبية تعليماته لمديرية التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة موافاته بتقرير شامل بالملاحظات التي تم رصدها للجان المكلفة بالمرور على المدارس، وما تم استيفاؤه من هذه الملاحظات عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، مشددًا على غلق جميع المدارس التي بها أعمال صيانة جسيمة تشكل خطرًا على سلامة التلاميذ، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة قريبة من مدارسهم الأصلية، لحين انتهاء كل أعمال الصيانة، حرصًا على سلامة التلاميذ وعدم تعريض حياتهم للخطر، وكذا البدء فورًا في صيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة والبدء في الإحلال والتجديد للمدارس التي تحتاج إلى ذلك.

كما تفقد الهجان عدد 25 تروسيكلًا لتسليمهم لمدينتي بنها والخصوص لدعم منظومة النظافة بالمدينتين لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها وخاصة الشوارع الضيقة ولتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

وأكد المحافظ أن تلك المعدات تم توريدها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

ووجَّه المحافظ بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.