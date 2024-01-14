رئيس جامعة بنها يكرم المشاركين في دورة المدرب المشارك

كرم الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها المشاركين في دورة TOT (المدرب المشارك)، وذلك بحضور عدد من قيادات وعمداء كليات الجامعة.

تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية

وأكد "الجيزاوي"، أن جامعة بنها حريصة على تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها للقيادة، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة حريصة علي تقديم كافة الإمكانات لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى للنهوض بالجامعة علي كافة المستويات، بما ينعكس بدوره علي أداء العمل وتحسين جودته.

إعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، كما أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة.

من جانبه قال الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها إن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام تم خلالها إكساب المشاركين بالمعلومات والمهارات المطلوبة وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية كما تم تزويدهم بأنواع التدريب وتطوير أدائهم وإكسابهم القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها.

البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين

وأوضح مدير المركز أن البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين باستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم، وتزويدهم بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة بالإضافة إلى تقييم التدريب ومتابعته.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى ومستمرة وفقا للجدول الزمني المحدد لها ، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر الجيزاوى، صباح اليوم، بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الإلكترونية.

واطمئن " الجيزاوي" خلال الجولة بالكليتين علي حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد القيادات الأكاديميةو انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.