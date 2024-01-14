انقلاب سيارة محملة بأعلاف دواجن على طريق مصر-إسكندرية الزراعي

تعطلت حركة الطريق الزراعي السريع في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى بنها، إثر انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة بأعلاف الدواجن علي الطريق نطاق بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق شبرا الخيمة - بنها الزراعي وسقوط حمولة السيارة على الطريق وتعطل حركة المرور والمسافرين وأصحاب السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن حمولة السيارة أطنان من أجولة العلف سقطت على الطريق وشلت حركته، فيما نجحت إدارة المرور بقيادة العميد محمد البطوطى مدير ادارة مرور القليوبية، بالتصرف السريع والسماح لقائدي الميكروباص والملاكى بالسير من أسفل كوبرى الزقازيق للمتجه إلى مدينة بنها وجارى رفع الحمولة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.