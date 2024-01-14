ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بإشراف الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حملة تموينية بالاشتراك مع إدارة التموين للمرور على المحلات التجارية والهايبرات ومحلات البقالة والجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والغذائية، والتأكد من صلاحياتها وكذلك الالتزام بالأسعار والإعلان عنها للمواطنين بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 من المخالفات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين وهيبة الدولة.

الحملات التموينية مستمرة داخل المدينة وقرى الوحدات القروية

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الحملات التموينية مستمرة داخل المدينة وقرى الوحدات القروية التابعة للمركز والمدينة من خلال المرور على كافة المحلات التجارية والهايبرات والمجمعات والأسواق والسوبر ماركت للتأكد من تنفيذ القانون والتعليمات وتاريخ صلاحية المنتجات المعروضة للبيع وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار لراحة وخدمة المواطنين.

وأضاف "عبدالمنعم"، أنه يوجد خطة لتشكيل لجنة متخصصة تضم كافة الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة للمرور اليومى على المحلات التجارية والأسواق ورصد المخالفات فى مهدها، وإزالة التعديات فى التو واللحظة ورفع الإشغالات لتسهيل حركة المرور وسير المواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر شكر على كافة الأجهزة التنفيذية ومسئولى المركز التكنولوجى بديوان عام مجلس المدينة، بضرورة حسن استقبال ومعاملة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم فى سهولة ويسر طبقا للقانون والامكانيات المتاحة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة والاشغالات بالطرق والشوارع وتطبيق القانون بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع تعمل فى مجال الصناعات الغذائية بقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن الحملات مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى شتى المجالات وكافة الوحدات المحلية والمدينة مشيرا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون تنفيذا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم كافة الأجهزة التنفيذية كلا فى تخصصه للمرور على كافة المصانع والمحلات التجارية والهايبرات لمراجعة كافة إجراءات التراخيص وفحص المنتجات والتأكد من تاريخ صلاحية كافة السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحقوق الدولة