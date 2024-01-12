الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة بالقليوبية

أسلحة
أسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة 15 كيلو مخدرات فى حملة أمنية مكبرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير أمن القليوبية، يفيد بقيام حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة بؤر إجرامية بنطاق المحافظة.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن الحملة ضبطت في شبرا الخيمة عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة  وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات و5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش.

وفي دائرة مركز شرطة بنها تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات دراجة نارية.

وفي دائرة مركز شرطة طوخ تم ضبط عاطلان لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما  10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض مطواة وميزان حساس.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما ضبطت مديرية أمن القليوبية تاجر مخدرات بمنطقة القناطر الخيرية وتم ضبة وبحوزته 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد ورود معلومات بقيام عنصر اجرامى لعم معلومات جنائية بالاتجار فى بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش  تزن 82 كيلو جرام وطبنجة  وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتولت النيابة  التحقيق.

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