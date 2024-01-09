وكيل "صحة القليوبية": فحص 4299 طفلًا من حديثى الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة القليوبية، أنه قد تم فحص عدد ٤٢٩٩ طفلا من حديثي الولادة، من الأطفال المحتجزين بوحدات الرعاية الحرجة بالمستشفيات، تحت شعار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أنه تم فحص جميع الأطفال المحتجزين بالرعايات المركزة من عمر يوم حتى ٢٨ يوما للكشف المبكر عن ١٩ مرضا وراثيا.

وأشارت مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، إلى أن أعمال الفحص تتم بالكامل بالمجان دون أي تكاليف مادية على الأهالي وتتضمن الأمراض التي يتم الكشف عنها:

● قصور الغدة الدرقية الخلقي

● تضخم الغدة الكظرية الخلقي

● أنيميا الفول

● التليف الكيسي

● فرط شحميات الدم الوراثي

● الفينيل كيتونوريا

● نقص رباعي هيدروبيترين

● حموضة الدم العضوية

● ارتفاع حمض ايزوفاليريك بالدم

● ارتفاع حمض البروبيوني/ الميثيل مالوني بالدم

● مرض البول القيقبي

● ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول"

● ارتفاع الجلاكتوز في الدم

● ارتفاع هوموسيستين بالبول

● ارتفاع الأرجينين بالدم

● ارتفاع السيترولين بالدم

● نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل

● أكسدة الأحماض الدهنية

● نقص انزيم البيوتينيداز..

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أنه يتم تقديم الخدمة لجميع الأطفال المبتسرين سواء المصريون أو الأجانب الموجودون بالمحافظة، وذلك ضمن حرص الدولة على تنشئة جيل سليم خال من الأمراض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.