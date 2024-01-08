مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 3483 حالة تسمم خلال 2023

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الاشهب عميد طب بنها وبرئاسة وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها المركز خلال 2023.

وكشف التقرير أن إجمالي عدد الحالات التى تم استقبالها خلال العام الماضى 3483 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، وأن الحالات التى تعرضت للتسمم كانت نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائى، ولدغات حشرات، وتعامل معها القسم.

47% حالات التسمم الدوائي

أضاف التقرير أن حالات التسمم الدوائى بلغت 1637 حالة بنسبة مئوية 47% ، و618 حالة مواد كاوية بنسبة 17%، 590 حالة مبيد حشري بنسبة 16%، ومخدرات 244 بنسبة 7%، وحالات اختناق غاز 239 بنسبة 6%، حالات مشتقات بترولية 91 حالة بنسبة 6% وتسمم غذائي 50 حالة بنسبه 1% أقراص غلة 36 حاله بنسبة 1%.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها

في سياق آخر، عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية، ومدير عام المكتبات، ومدير عام الحسابات والموازنة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضوًا من الخارج.