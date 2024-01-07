الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ القليوبية يقدم
محافظ القليوبية يقدم التهاني للأخوة الأقباط

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحضور عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الانجيلية ببنها ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس أنه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال.

وأوضح محافظ القليوبية أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان، لافتًا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد.

محافظ القليوبية عيد الميلاد الأخوة الاقباط عبدالحميد الهجان زيارة الكنائس

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