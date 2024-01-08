الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة فتاة بشبرا الخيمة

اسعاف
اسعاف

كشف التقرير الطبى حول واقعة وفاة فتاة أثناء إسعافها بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات فى حالة إعياء شديد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة تسببت لتعرضها لحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وأنه لا توجد أى شبهة جنائية فى الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة إخطارا من مركز السموم بقصر العيني بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها أثناء إجراء الإسعافات لها ويشتبه في تعاطيها جرعة زائدة من الأقراص المخدرة وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى لإجراء التحريات والمعاينة اللازمة.

وبالفحص تبين أن "وفاء.ا" متوفية وبالفحص تبين أصيبتها بهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت على إثره الحياة نتيجة جرعة زائدة وخلوها من ثمة إصابات ظاهرية وتم التحفظ على عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

امن القليوبية جرعة مخدرات وفاة فتاة الطب الشرعي التقرير الطبي محافظة القليوبية

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