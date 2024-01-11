الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ممرض فى حادث سير على الطريق الزراعى بالقليوبية

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

لقى ممرض مصرعه اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام قرية ميت عاصم التابعة لمدينة مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بمدينة بنها أمام قرية ميت عاصم، وأسفر الحادث عن مصرع ممرض يدعى "إ. م" أثناء الذهاب إلى عمله بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور والمسافرين وأصحاب السيارات والسائقين ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصى لحين اتخاذ إجراءات التصريح بالدفن من الجهات المعنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع ممرض امن القليوبية الطريق الزراعي مستشفى كفر شكر محافظة القليوبية

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتى الطب البيطرى والعلاج الطبيعى

الإعدام شنقا للمتهمين في جريمة خطف شخص وقتله بالقليوبية

وكيل "صحة القليوبية": فحص 4299 طفلًا من حديثى الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية

رئيس جامعة بنها يترأس جلسة تعريفية عن مسابقة الجامعة الخضراء الذكية

رئيس جامعة بنها يستقبل فريق مبادرة "تميز المعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رئيس جامعة بنها: تشكيل أول مجلس تنفيذى للابتكار وريادة الأعمال

ضبط 3 مصانع غذائية غير مرخصة في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث إنشاء مركز خدمات الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا