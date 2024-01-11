مصرع ممرض فى حادث سير على الطريق الزراعى بالقليوبية

لقى ممرض مصرعه اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام قرية ميت عاصم التابعة لمدينة مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بمدينة بنها أمام قرية ميت عاصم، وأسفر الحادث عن مصرع ممرض يدعى "إ. م" أثناء الذهاب إلى عمله بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور والمسافرين وأصحاب السيارات والسائقين ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصى لحين اتخاذ إجراءات التصريح بالدفن من الجهات المعنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.