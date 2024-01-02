ضبط طالب دهس فتاة بسيارته أعلى كوبري المنيب

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط سائق متهم بدهس طالبة جامعية أسفل عجلات سيارته الملاكي حال عبورها الطريق الدائري اتجاه المنيب بالجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

وورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث دهس طالبة جامعية اثناء عبورها الطريق بالمنيب، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية تبين بالعثور على جثة فتاة تدعي حنان أحمد ١٩ سنة، طالبة جامعية لقيت مصرعها اثناء عبورها طريق المشأة بمنطقة المنيب وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.