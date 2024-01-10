نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الطب البيطري والعلاج الطبيعي

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الطب البيطري والعلاج الطبيعي.

واستهل نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولته بتفقد الامتحانات بكلية الطب البيطري رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري والوكلاء.

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات كلية العلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الالكترونية، ورافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على سير أعمال الامتحانات والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدي موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية وانتظام سير العمل بجميع اللجان.

وأوضح الدكتور تامر سمير، حرص الجامعة علي متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال، وذلك بهدف وضع السياسة والاستراتيجية العامة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة أداء وحدات الابتكار وريادة الأعمال، والتنسيق والتعاون بين هذه الوحدات، وجذب التمويل والدعم لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلي تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.

كما يهدف المجلس أيضا إلي توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وأوضح الجيزاوى، أن مجلس إدارة المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال يضم كل رئيس الجامعة رئيسًا، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى نائبـًا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مكتب تسويق التكنولوجيا مديرًا تنفيذيا.