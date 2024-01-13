المشدد 6 سنوات عقوبة فران للاتجار فى المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبداللطيف، مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفران، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2311 لسنة 2023 جنح قسم قها، والمقيدة برقم 1981 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ف ا"، 33 سنة، فران، مقيم دائرة قسم شرطة قها، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وكانت تحريات ضباط قسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية توصلت إلى قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن انتقلت قوة أمنية لمكان تواجد المتهم فتم ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على حقيبة بلاستيكية بداخلها 69 لفافة ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، كما عُثر بحوزته على مبلغ نقدي.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته وإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بإحالة أوراق نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21858 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2351 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ إ"، 50 سنة، نقاش، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في يوم 21/ 6/ 2023، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه السيد حسن أحمد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة بينهما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا"، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه، واستقرت تلك الطعنة بجيده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم سلاحًا أبيض "سكينًا" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.