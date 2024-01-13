السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سوق المواشي ببنها استعدادا لإعادة تشغيله

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد سوق المواشي ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، سوق المواشي بقرية كفر سعد لمتابعة ما قام به مجلس مدينة بنها من العمل على زيادة الإيرادات بالسوق، حيث قام بتجهيزه استعدادا لإعادة تشغيله اعتبارا من يوم الإثنين المقبل بعد تأجيره لفترة جديدة تصل الى ثلاث سنوات.

ووجه محافظ القليوبية رئيس مجلس مدينة بنها بمتابعة السوق والالتقاء بالتجار والتعرف منهم عن مدى رضاهم عن السوق مؤكدًا أنه لن يتوانى في توفير سبل الدعم اللازم لاستمرار عمل السوق، وتوفير الخدمات به لتحقيق راحتهم واستمرارا لأعمال البيع والشراء.

وأوضح محافظ القليوبية أن هذا السوق يأتي تماشيا مع خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظا على الأرواح والممتلكات.

محافظ القليوبية سوق المواشي مدينة بنها عبدالحميد الهجان جولة تفقدية

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