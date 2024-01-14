ضبط عامل بحوزته 25 كيلو حشيش في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري بمدينة قليوب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود معلومات بقيام عامل بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث قادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وألقى القبض على المتهم وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة 15 كيلو مخدرات فى حملة أمنية مكبرة وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهدفت عدة بؤر اجرامية فى محافظة القليوبية.



توصلت التحريات أن الحملة ضبطت فى شبرا الخيمة عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات و5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



وفى دائرة مركز شرطة بنها تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات دراجة نارية.



وفى دائرة مركز شرطة طوخ تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات وسلاح أبيض مطواة وميزان حساس.