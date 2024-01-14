مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر حادث دراجة نارية فى القليوبية

شهد الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة حادثًا مأساويًا، حيث لفظ شخصان أنفاسهما وأصيب ثالث إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بقسم أول شبرا الخيمة، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد فيه بورود إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تفاصيل الحادث

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحادث وقع إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى فى منطقة بهتيم، وأسفر الحادث عن مصرع مستقلى الدراجة شخصين وإصابة شخص ثالث، وجارٍ الاستعلام عن هويتهم وتم نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، لقى ممرض مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام قرية ميت عاصم التابعة لمدينة مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بمدينة بنها أمام قرية ميت عاصم، وأسفر الحادث عن مصرع ممرض أثناء الذهاب إلى عمله بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور والمسافرين وأصحاب السيارات والسائقين، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصى لحين اتخاذ إجراءات التصريح بالدفن من الجهات المعنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.