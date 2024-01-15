الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الأول والثاني الثانوي.. و"التعليم" تحقق

امتحانات
امتحانات

تداولت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، صورا تزعم أنها لامتحانات وإجابات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في عدد من المحافظات.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن غرف عمليات متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمديريات تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحانات التي يؤديها الطلاب اليوم في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد المصدر، أنه لا تهاون مع أي طالب يثبت تورطه فى حالة غش إلكتروني، بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

رابط استكمال طلبات تقديم الاستمارة الإلكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظة القاهرة، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجبر وتفاضل وحساب مثلثات، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، اليوم الاثنين.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي وامتحان علم النفس لطلاب الأدبي. 

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، إلكترونيًا حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، بينما تعقد الامتحانات ورقيا للطلاب الذين لم يستلموا التابلت وطلاب المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا.

وتشمل الورقة الامتحانية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024  على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيًا.

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إحالة مدير مدرسة وملاحظين للتحقيق لغياب انضباط لجان الامتحانات بالغربية

 

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جروبات الغش الألكتروني تطبيق تليجرام الصفين الأول والثاني الثانوي الكيمياء علم النفس اختبارات الفصل الدراسي الأول اللغة الاجنبية الاولى

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رابط استكمال طلبات تقديم الاستمارة الإلكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات

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