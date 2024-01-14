الأحد 14 يناير 2024
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مصر

"حجازى" يعقد اجتماعًا مع شركاء التنمية لتوضيح احتياجات المنظومة التعليمية فى مصر

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا، اليوم، مع شركاء التنمية، وذلك بمقر الوزارة؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership، الذي سيسهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.

وكان قد قال وزير التربية والتعليم: إن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها، من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية، من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس.

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الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم الفنى

وأضاف وزير التعليم أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني، بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال، والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

كما وجّه الوزير الشكر لاتحاد الصناعات فى مصر، ومؤسسات آل السويدى، لتوفير ١٠٠ موقع لإنشاء ١٠٠ مدرسة، للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كان قد استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير العمل، الخميس الماضى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي.

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وأكد الدكتور رضا حجازي أن أحد أهداف برامج الحكومة هو التشغيل، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والعمل في هذا البرنامج كهدف استراتيجي، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني مرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، وتهدف إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الطلاب الإعداد الجيد، وإكسابهم المهارات المطلوبة لتحقيق ذلك.

تطوير المنظومة التعليمية شركاء التنمية اتحاد الصناعات فى مصر إنشاء ١٠٠ مدرسة مؤسسات آل السويدى الاستثمار في مجال التعليم الفني

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