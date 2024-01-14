الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير عام إدارة القاهرة الجديدة: "الامتحانات الإلكترونية تسير بشكل منتظم ولا توجد أى مشكلات"

امتحانات
امتحانات

تابعت الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام إدارة القاهرة الجديدة، سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام، في أول أيام الاختبارات، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادتي اللغة العربية والكيمياء.  

 

وأكدت مدير عام إدارة القاهرة الجديدة أن الامتحانات الإلكترونية تسير بشكل منتظم، ولا توجد أى مشكلات تقنية أو فنية واجهت الطلاب.

 

وتابعت سير الامتحان من مدرسة الدكتورة سمير فهمى الرسمية لغات، حيث أدى الطلاب فى الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان مادتى اللغة العربية والكيمياء وفق الجداول المعلنة.

 

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وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًا حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا، ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة، وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيًا.

 

وأوضحت أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد، ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

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كما أوضحت أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية.

 

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