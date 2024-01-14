الطلاب المصريين في الخارج يواصلون آداء امتحانات الترم الأول

يواصل الطلاب المصريين في الخارج، بجميع الصفوف الدراسية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم الثاني على التوالي، وفقًا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي 83 ألف و162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية بداية من مرحلة كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي، الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2024، الامتحان بداية من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من الدول الموجودة في مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل الاختبارات

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط:- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews) ، وذلك وفقًا للجدول الرسمى المعتمد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 ).

• الأسئلة كلها إختيار من متعدد من بين ( أربعة إختيارات )، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.

• الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال للطالب.

• يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان والتى تتضمن ( إسم الطالب - رقم الجلوس).

• بعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg) ، وبإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة.

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