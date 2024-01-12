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مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج استرشادية للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023

جريدة الدستور

موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج استرشادية للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية تزامنًا مع مواعيد عقد الاختبارات، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

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ويقدم “الدستور” في التقرير التالي خدمة للطلاب، بتوفير الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم التي يتيح النماذج الاسترشادية لتدريب الطلبة والطالبات على شكل الاختبارات.

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي لمشاهده النماذج الاسترشادية والتدريب على كافة المواد، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:

https://moe.gov.eg/ar/guide_models1_2sec

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي، إلكترونيا وورقيا أسئلة اختيارية بنسبة 85% ومقالية بنسبة 15%.

على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

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كما يتم أداء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام على النحو التالي:-


- لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونيًا 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.
- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.
- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجةبعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

جدير بالذكر، أن اختبارات الفصل الدراسي الاول للصفين الأول والثاني الثانوي تعقد هذه الأيام في عدد من المحافظات وفقا للجداول المقرره.

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