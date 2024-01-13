السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق اختبارات نصف العام لأبناء الخارج بجميع دول العالم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، لأبناء الخارج، وفقًا للجداول المعلنة من الوزارة، بجميع دول العالم حسب توقيت كل دولة.

انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بالمنوفية اليوم

رابط إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.

ذلك من خلال الرابط التالي:

(https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول (2023 / 2024).  

وأكدت الوزارة، أنه امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، ستكون عبارة عن أسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحة بشكل جيد.

وأضافت أن الإجابة عن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

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جدير بالذكر أن الوزارة طالبت بضرورة تأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg)، وباستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

اختبارات الفصل الدراسي الأول أبناء الخارج النسخ الإلكترونية PDF اختيار من متعدد امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

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