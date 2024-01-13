انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بالمنوفية اليوم

بدأ المئات من طلاب الصف الأول الثانوي بالمنوفية، صباح اليوم، امتحانات منتصف العام، بمادتيِّ اللغة العربية والتاريخ وذلك بعد تعديل الجدول الخاص بهم لتفادي احتفالات الإخوة الأقباط.

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أداء مئات الطلاب بالصف الأول الثانوي الامتحانات ورقيًا اليوم، وجرى تسليم أوراق الامتحانات لكل الطلاب بالمدارس والاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إلغاء إجازة السبت المقبل والموافق 13/1/2024، وذلك في كل المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لها في الإدارات والديوان العام، بناء على توجيهات مدير المديرية.

وأصدر محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أمر إداري رقم 2 للعام الدراسي 2023/2024، لجين سير العمل وانتظامه، وضمان جودة الأداء فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي وللصالح العام.

وجاء نص الأمر الإداري الصادر عن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية؛ يعتبر يوم السبت الموافق 13/1/2024 يوم عمل رسمي لكل العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بكل المراحل، وعلى مديري العموم ومديري عموم الإدارات التعليمية إخطار المدارس والعاملين بها تحت نطاق رئاستهم بهذا القرار، حرصًا على صالح الكلاب وحافظًا على انتظام سير العملية الامتحانية.

ويستمر طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي في أداء الامتحانات والتي بدأت الاسبوع الماضي في كافة المدارس بالإدارات المختلفة.