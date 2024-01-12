رئيس جامعة المنوفية يوجه بمناقشة الهجرة غير الشرعية ووضع حلول لها بالمشاركة المجتمعية

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مناقشة الهجرة غير الشرعية، وأسبابها ووضع حلول بالمشاركة المجتمعية ورجال الدين والقوى السياسية والاستماع للشباب، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر داهم على حياة الشباب وما تتركه من آثار سلبية على أسرهم.

وترأس الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا حضره عدد من قيادات الشعبية والمجتمعية داخل المحافظة ممثلة في كل من الدكتور شيرين عبدالعزيز عضو مجلس النواب، المقيمة بقرية البتانون وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة العمل والشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من قيادات الأزهر الشريف بالمحافظة وأعضاء اللجنة المجتمعية بقرية البتانون.

مناقشة سبل مواجهة والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظة المنوفية

كما حضر الاجتماع الدكتور سعد عمارة وكيل وزارة العمل بمحافظة المنوفية، الدكتورة هبة الغتمى، مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية ومقرر اللجنة، إيهاب حجازى المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، إيناس محى الدين مدير إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وحماية الطفل، وذلك لمناقشة سبل مواجهة والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظة المنوفية.

واستعرض الاجتماع الأرقام الخاصة بهذه الظاهرة، وما لها من آثار مدمرة على المجتمع المصري وشبابه وخطورتها الفائقة علي أحد أهم أعمدة نهضة مصر وهم شباب هذا الوطن.

وقد عقدت لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بجامعة المنوفية اجتماعها الثالث، وذلك لعرض خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى القرى الأكثر عددا فى الهجرة غير الشرعية ومنها قرية البتانون مركز شبين الكوم.

فهم الدوافع والعواقب المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتصميم استراتيجيات فعّالة لمنعها

استمعت اللجنة إلى آراء الحاضرين من قرية البتانون، وذلك لفهم الدوافع والعواقب المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتصميم استراتيجيات فعّالة لمنعها داخل القرية وتحديد موعد لمقابلة شباب القرية تأتي هذه الخطة كخطوة إيجابية نحو بناء وعي قوي ومستدام حول مخاطر وعواقب الهجرة غير الشرعية.

تستند الخطة إلى التعاون الوثيق بين الجامعة والمؤسسات المحلية، والمجتمع المدني لتحقيق نتائج إيجابية. ستركز حملة التوعية على توجيه الجمهور بشكل مباشر نحو الفهم العميق للتحديات التي تحدثها الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على البدائل الممكنة داخل البلد، ومنها الفرص التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية القوى العاملة بالمنوفية.

وقد شكلت لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية من الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع، الدكتور أشرف هاشم المشرف العام على مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية، الدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية، إيناس محي الدين مدير إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وحماية الطفل، الدكتور فوزى عباس محمد فاضل، نقيب عام الفلاحين، الدكتور محمد عبدالفتاح طاحون، أمين عام نقابة الفلاحي، علا مصطفى الباز مدير إدارة التشغيل بمديرية العمل، إيهاب حجازى المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، الدكتورة شيماء الكرش عضو المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، محمد فوزى شيحة المدير التنفيذي للإدارة العامة للشباب، عمر يسري عبد الغني معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب.