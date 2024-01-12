الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم المنوفية" تبحث تحويل بعض المدارس إلى تطبيقية تكنولوجيا لمواكبة سوق العمل

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية محمود الفولي

تبحث مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تحويل بعض مدارسها لمدارس تكنولوجيا تطبيقية، وذلك في إطار التحول إلى تلك الدراسة، والتي تضفي مهارة للطلاب والأكثر احتياجا في سوق العمل المصري والخارجي.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم  اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وفي ذلك الإطار استقبل محمود الفولي مدير تعليم المنوفية الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، والمكلفة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ‏لزيارة مدارس التعليم الفني التي يمكن تحويلها كليًا أو جزئيًا إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

 تفقد المدارس الفنية بإدارة شبين الكوم التعليمية

وتم تفقد المدارس الفنية بإدارة شبين الكوم التعليمية وهي الشهيد سامي علي نصر الدين الصناعية بنات، مدرسة الشهيد أحمد محمد محمد البرهيمي الصناعية بنين، مدرسة التجارة المتقدمة مدرسة ميت خلف الميكانيكية، مدرسة عبدالله عبد المولى الزخرفية، كان ذلك بحضور الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إلغاء إجازة  يوم غد السبت 13 يناير، وذلك في كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لها في الإدارات والديوان العام، بناء على توجيهات مدير المديرية.

وأصدر محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أمر إداري رقم 2 للعام الدراسي 2023/2024،  بإلغاء إجازة السبت 13 يناير الجاري لحين سير العمل وانتظامه، وضمان جودة الأداء فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي وللصالح العام.

محافظة المنوفية مدارس المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية مدارس تكنولوجيا تطبيقية المنوفية

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية العلوم والإعلام

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق فى تلا والشهداء وسرس الليان

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات "مهندسين المنوفية" لليوم الثالث

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن الضربات في اليمن

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

عقب غلقه 4 ساعات.. فتح حركة المرور أمام السيارات بمحور الفريق كمال عامر

الهجرة: أبوابنا مفتوحة للعقول المصرية التي تسعى للمساهمة في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أميركية وبريطانية تشن حربها على الحوثيون.

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا