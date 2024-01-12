"تعليم المنوفية" تبحث تحويل بعض المدارس إلى تطبيقية تكنولوجيا لمواكبة سوق العمل

تبحث مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تحويل بعض مدارسها لمدارس تكنولوجيا تطبيقية، وذلك في إطار التحول إلى تلك الدراسة، والتي تضفي مهارة للطلاب والأكثر احتياجا في سوق العمل المصري والخارجي.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وفي ذلك الإطار استقبل محمود الفولي مدير تعليم المنوفية الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، والمكلفة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ‏لزيارة مدارس التعليم الفني التي يمكن تحويلها كليًا أو جزئيًا إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

تفقد المدارس الفنية بإدارة شبين الكوم التعليمية

وتم تفقد المدارس الفنية بإدارة شبين الكوم التعليمية وهي الشهيد سامي علي نصر الدين الصناعية بنات، مدرسة الشهيد أحمد محمد محمد البرهيمي الصناعية بنين، مدرسة التجارة المتقدمة مدرسة ميت خلف الميكانيكية، مدرسة عبدالله عبد المولى الزخرفية، كان ذلك بحضور الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إلغاء إجازة يوم غد السبت 13 يناير، وذلك في كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لها في الإدارات والديوان العام، بناء على توجيهات مدير المديرية.

وأصدر محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أمر إداري رقم 2 للعام الدراسي 2023/2024، بإلغاء إجازة السبت 13 يناير الجاري لحين سير العمل وانتظامه، وضمان جودة الأداء فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي وللصالح العام.