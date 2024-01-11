رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم والإعلام

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم ،يرافقه الدكتور حسن عليوه عميد الكلية، والدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما تفقد القاصد لجان إمتحانات كلية الإعلام بحضور الدكتور ندية القاضي عميد الكلية، والدكتور عادل رفعت والدكتور شرين البحيري وكيلا الكلية والدكتور السيد السعيد رئيس قسم الاتصال والتصوير.

و إطمأن القاصد خلال جولتة على حسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط،والرد على استفسارات الطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومستوى الأسئلة .

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الإمتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الإنتهاء من امتحان كل مادة.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المعرض الخيري السنوي الثالث للملابس الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب ويشارك به جميع الكليات، رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الإصطناعي والدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام والدكتور حسن عليوة عميد كلية العلوم وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

واشار الدكتور أحمد القاصد إلي ان تنظيم هذا المعرض السنوى يأتى في إطار الرعاية الإجتماعية للطلاب ويهدف إلي توفير احتياجاتهم من الملابس دون مقابل مادي، وذلك ضمن خطة الجامعة وأنشطة رعاية الشباب وإدارة التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم وتقديم مختلف المتطلبات التى يحتاجها الطلاب.

واشاد القاصد بروح التكافل وجهود المتبرعين وفاعلي الخير في تنظيم المعارض الخيرية التي تهدف إلى تقليل العبء عن كاهل أولياء الأمور وتوفير منتجات جيدة ومناسبة تليق بصورة الطالب والطالبة الجامعية.