الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات "مهندسين المنوفية" لليوم الثالث

نقيب المهندسين بالمنوفية
نقيب المهندسين بالمنوفية

تواصل نقابة المهندسين بالمنوفية، تلقى طلبات الترشح للتجديد النصفى للنقابة لليوم الثالث على التوالي، بمقرها، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء. 

كانت باشرت المهندسة صفاء مصطفى، رئيس لجنة الانتخابات، أعمال تلقي طلبات وأوراق المرشحين للتأكيد على مراعاة أعلى معايير الانضباط والشفافية، موجهة الشكر للمهندس أشرف فرحان، نقيب المهندسين، لما يقدمة من تسهيلات من شأنها خروج الانتخابات بشكل لائق ومشرف لتكون نموذجا يحتذى به لكافة النقابات الفرعي. 

وأكدت أنه سيُفتح باب تلقي التنازلات والطعون، يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير

وفقد المهندس أشرف فرحان، مقر تقديم طلبات الترشح  للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات للتسهيل على المرشحين.

انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، على أن تُجرى الانتخابات في 23 فبراير 2024 المقبل.

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