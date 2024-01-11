محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق فى تلا والشهداء وسرس الليان

تابع طارق أبوحطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع كفر الشيخ منصور بداية من شارع بورسعيد بطول 700م مع رصف متفرعاته بطول 300م، تنفيذ مديرية الطرق، وكذلك أعمال تركيب إنترلوك الأرصفة بشارع مدرسة الشهيد طيار المتفرع من شارع النصر بطول 500م، فضلًا عن متابعته أعمال تبطين ترعة السمسمية بناحية ميت شهالة لاستئناف أعمال الرصف بالطريق فور الانتهاء من أعمال التبطين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالي.



وتفقد "أبوحطب" أيضًا أعمال فرد طبقة السن بشارع 3 بمتفرعات شارع بورسعيد، ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال إنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، فقد تمت متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع السوق النموذجي بطول 1 كم تنفيذ مديرية الطرق بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.



ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ومواصلة جهودها المكثفة فى متابعة الموقف التنفيذى بقطاع الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الدعم اللازم لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مؤكدًا أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكل القطاعات المختلفة، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات، ومواصلة جهود التغيير والبناء الشامل للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي تحقيقًا لرؤية مصر 2030.