الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه وجامعة المنوفية تبحثان التعاون لترشيد الاستهلاك وعمل ندوات توعية

دكتور صبحي شرف
دكتور صبحي شرف

بحث وفد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مع قيادات جامعة المنوفية، سبل الاستفادة من تدوير المياه، وترشيد الاستهلاك داخل الجامعة، وتنظيم قوافل مشتركة للمدارس الثانوية للحث على ترشيد الاستهلاك.

واستقبل الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد رفيع المستوى من الشركة القابضة لمياه الشرب بالمنوفية كلا من اسلام صبحي النعماني، رئيس قطاع المعامل بشركة مياه المنوفية، درية عباس خضر، مدير عام معامل الصرف بشركة مياه المنوفية، السيد عبد الخالق عمارة، رئيس قطاع البحوث والتطوير بشركة مياه المنوفية، ا.د. هاني عبد الحميد عبد السميع، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع، ا.د إبراهيم حسين درويش، وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، سهيلة ابراهيم مدير عام الصيانة بجامعة المنوفية.
حيث ناقش الاجتماع، عددا من المحاور الهامة فيما يخص إعادة تدوير المياة داخل جامعة المنوفية ووحداتها وكلياتها المختلفة وكذلك ترشيد استهلاك المياة من خلال احدث الطرق والوسائل العلمية والتكنولوجية وكذلك عمل صيانه شاملة لكافة خزانات المياة بجامعة المنوفية والمدن الجامعية وفندق الجامعة وحدات وكليات الجامعة المختلفة بشكل كامل حفاظا علي صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة.

وأكد الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بترشيد استهلاك المياة وإعادة تدويرها والاستفادة من مياة الصرف واستخدامها في ري المسطحات الزراعية بالجامعه وفق أحدث الوسائل التكنولوجية مؤكدا على مشاركة الجامعة ممثلة في كليتي العلوم والزراعة من خلال الكوادر المتميزة من أعضاء هيئه التدريس المتخصصين في هذا المجال مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

كما شدد نائب رئيس جامعة المنوفية، على ضرورة توجية الطلاب للمشاركة في هذا المجال من خلال مشروعات تخرج تناقش قضية ترشيد الاستهلاك واعادة التدوير في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك عمل قوافل متخصصة من كليتي العلوم والزراعة إلى المدارس الثانوية الخاصة بشركة المياة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
كما أشار إلى توجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية التي تؤكد على ضرورة الاستفادة واستغلال المياه الجوفية الموجودة عن طريق مشروع متكامل يتم من خلاله الاستفادة من هذا الكم الهائل من مخزون المياة دون الأضرار بالبيئة.

محافظة المنوفية مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية جامعة المنوفية بحث سبل التعاون المشترك ندوات توعية

مواد متعلقة

"تعليم المنوفية" تبحث تحويل بعض المدارس إلى تطبيقية تكنولوجيا لمواكبة سوق العمل

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية العلوم والإعلام

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات "مهندسين المنوفية" لليوم الثالث

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. "الأرصاد": طقس شتوي مائل للبرودة والقاهرة تسجل 18 درجة

عاجل.. سقوط أجزاء حديدية بنفق روض الفرج يتسبب فى غلق مؤقت لطريق الكورنيش

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

الخارجية الروسية: ضرب اليمن مثال آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أميركية وبريطانية تشن حربها على الحوثيون.

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا