مياه وجامعة المنوفية تبحثان التعاون لترشيد الاستهلاك وعمل ندوات توعية

بحث وفد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مع قيادات جامعة المنوفية، سبل الاستفادة من تدوير المياه، وترشيد الاستهلاك داخل الجامعة، وتنظيم قوافل مشتركة للمدارس الثانوية للحث على ترشيد الاستهلاك.

واستقبل الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد رفيع المستوى من الشركة القابضة لمياه الشرب بالمنوفية كلا من اسلام صبحي النعماني، رئيس قطاع المعامل بشركة مياه المنوفية، درية عباس خضر، مدير عام معامل الصرف بشركة مياه المنوفية، السيد عبد الخالق عمارة، رئيس قطاع البحوث والتطوير بشركة مياه المنوفية، ا.د. هاني عبد الحميد عبد السميع، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع، ا.د إبراهيم حسين درويش، وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، سهيلة ابراهيم مدير عام الصيانة بجامعة المنوفية.

حيث ناقش الاجتماع، عددا من المحاور الهامة فيما يخص إعادة تدوير المياة داخل جامعة المنوفية ووحداتها وكلياتها المختلفة وكذلك ترشيد استهلاك المياة من خلال احدث الطرق والوسائل العلمية والتكنولوجية وكذلك عمل صيانه شاملة لكافة خزانات المياة بجامعة المنوفية والمدن الجامعية وفندق الجامعة وحدات وكليات الجامعة المختلفة بشكل كامل حفاظا علي صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة.

وأكد الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بترشيد استهلاك المياة وإعادة تدويرها والاستفادة من مياة الصرف واستخدامها في ري المسطحات الزراعية بالجامعه وفق أحدث الوسائل التكنولوجية مؤكدا على مشاركة الجامعة ممثلة في كليتي العلوم والزراعة من خلال الكوادر المتميزة من أعضاء هيئه التدريس المتخصصين في هذا المجال مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

كما شدد نائب رئيس جامعة المنوفية، على ضرورة توجية الطلاب للمشاركة في هذا المجال من خلال مشروعات تخرج تناقش قضية ترشيد الاستهلاك واعادة التدوير في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك عمل قوافل متخصصة من كليتي العلوم والزراعة إلى المدارس الثانوية الخاصة بشركة المياة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

كما أشار إلى توجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية التي تؤكد على ضرورة الاستفادة واستغلال المياه الجوفية الموجودة عن طريق مشروع متكامل يتم من خلاله الاستفادة من هذا الكم الهائل من مخزون المياة دون الأضرار بالبيئة.