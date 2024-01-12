جامعة المنوفية تنظم قافلة علاجية مجانية لقرية زنارة بمركز تلا

وجه الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بتنفيذ قافلة طبية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، بإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون بين كلية الطب جامعة المنوفية ومعهد الكبد القومي وكلية الصيدلة.

ونفذت جامعة المنوفية القافلة تحت إشراف الدكتور محمد النعماني عميد طب المنوفية، والدكتور هاني عبدالمجيد عميد معهد الكبد القومي، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتور فريد وجدي المشرف العام على القوافل بالجامعة، وبحضور الدكتورة رانيا عزمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة فتحي عبدالعاطي مدير وحدة الجودة، وحمدى عبدالرحمن مدير عام خدمة المجتمع، وحسام المصري مدير إدارة القوافل.

القافلة شارك فيها 16 طبيبًا من مختلف التخصصات

وأوضح الدكتور محمد النعماني عميد الكلية، أن القافلة الطبية شارك فيها 16 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية المختلفة بالكلية، وكذلك الصيادلة بإدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف عميد الكلية أنه تم توقيع الكشف الطبي على 41 مريضًا في تخصص الأمراض الجلدية، وفي تخصص الأنف والأذن تمت مناظرة 38 مريضًا، وفي تخصص الأطفال تم توقيع الكشف الطبي على 26 طفلًا، وفي تخصص العظام 57 مريضًا، وفي تخصص الأمراض الصدرية 13 مريضًا، وفي تخصص الأمراض الباطنية تمت مناظرة 39 مريضًا، وفي تخصص الرمد تم الكشف على 31 مريضًا، أما في تخصص الجراحة العامة تمت مناظرة 21 مريضًا، هذا بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان.