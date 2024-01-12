محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى استمرار قيام الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة في المرور والمتابعة الدورية لرصد أية حالات تعدٍ جديدة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ، أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي، مستجدات التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وكذا مؤشرات الأداء بوحدة منظومة المتغيرات المكانية من خلال التقارير اليومية وعبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأية تعديات جديدة، وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة واستمرار تكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة واللحظية لضمان عدم تكرار حالات التعدي، والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها سواءً كانت بناءً على الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني والبناء بدون ترخيص، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكل الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة لفرض سيادة القانون حفاظًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.