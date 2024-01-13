وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام سير امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية

تابع ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الصف الثانى الثانوى للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدارس محافظة الدقهلية ويؤدى ٥٤ الف ٤٩٤ طالب وطالبة إمتحان اللغة العربية ويؤدى طلاب المرحلة الابتدائية آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والسادس إمتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي إمتحان الرياضيات وIct ويؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحان مادة الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

كما وجه مديرى الإدارات التعليمية والقائمين على العملية الامتحانية بتذليل أي عقبات، والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأشار شعبان إلى ضرورة توفير الجو الملائم والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان، مع الطلاب والملاحظين والمراقبين واكد على ضرورة تطبيق قانون ٢٠٥ لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات.