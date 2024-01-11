مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار فى الدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار بمحطة قطارات ميت غمر بمحافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النقل والمواصلات بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار داخل محطة قطارات ميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان "هدية عبدالله سيد"،35 عاما، ربة منزل، ودهسها القطار بعد انزلاق قدميها.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.