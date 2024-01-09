حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية عالية الخطورة بالمنصورة

شن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية عالية الخطورة، حيث تم المرور على عدد ٢٢منشاة غذائية.



وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية، و٧ محاضر نقص اشتراطات للمنشآت بإجمالي عدد ١٩محضر جنحة صحية كما تم تحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية بالقانون ١٠لسنة ٦٦ لورود نتيجة عدد ٢عينة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي باجمالي عدد محاضر ٢١محضر.



كما جرى التوصية بإغلاق محل عطارة شهير لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل وتم سحب عدد ٩عينات للفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



كما تم إعدام ١٨٠ كيلو أغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها، وكذا تم إعدام ٣٠٠ لتر خل قصب مغشوش بإضافة ٦٣٪ ماء وما زالت الحملات مستمرة حسب الخطة الموضوعة.

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية