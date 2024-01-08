حملة مكبرة لرفع القمامة والأتربة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 440 طن قمامة و40 طن أتربه وناتج تقليم أشجار و100 طن مخلفات صلبة بالمنطقة المركزيه وعلى الطرق السريعة.

تفاصيل الحملة

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة بمشاركة خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، وأحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين، واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروة، ومتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وبإشراف نواب رؤساء هذه الوحدات، حيث تم المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة العامة حول محيط الكنائس استعدادًا لأعياد الأخوة الأقباط.



وأسفرت الحملة عن تقليم أشجار الجزر الجانبية بشارع سعد زغلول وحديقه ديوان عام إدارة حي شرق التعليميه وشارع الجيش وحديقه جزيرة الورد وصباح الخير يا مصر وحديقه عروس النيل، وتم تشغيل المكنسيات على الطريق الدائري وغسيل أرصفه شارع جيهان وشارع الجمهورية، وتم أيضًا رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامه بعد رفعها أولًا بأول.