الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تدخله بجلسة عرفية.. مقتل "عمدة قرية" على يد عامل فى الدقهلية

جثه
جثه

لفظ شيخ قرية الطيبة التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعدة طعنات على يد عامل من ذات القرية خلال خروجه من أداء صلاة الجمعة، وذلك لخلاف بينهما بعد تدخل الأول وعقد جلسة صلح ودية مع زوجة الأخير ورفضه للأحكام العرفية الصادرة عن لجنة الصلح. 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجناىية يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة نبروه بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول المدعو  "نور عيد المنجي" شيخ قرية الطيبة والقائم بعمل عمدة القرية مصاب بعدة طعن بالجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة "ادعاء تعد من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من أداء صلاة الجمعة من المسجد بالقرية توجه صوبه المتهم "طارق. ب"، وسدد له عدة طعنات من سكين بحوزته فأرداه قتيلًا. 

وتبين أن المجني عليه يترأس لجنة الصلح بالقرية كونه "شيخ بلد" وقائم بعمل العمدة، وتدخل للصلح بين المتهم وزوجته منذ عدة أشهر، وأصدرت لجنة الصلح التي يترأسها حكمها العرفي بأن يمنح القاتل كافة الحقوق الشرعية لزوجته، مما أغضب الجاني وتربص للمجني عليه وسدد له عدة طعنات حال خروجه من المسجد.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

قرية الطيبة مركز نبروه الدقهلية مدير أمن الدقهلية مصرع شيخ

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