فوز طالب بـ"أسنان المنصورة" بالمركز الأول لمسابقة القارئ الماسى بالمشروع الوطنى للقراءة

فاز أيمن عاطف يحيى محمد الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، بالمركز الأول فى منافسة القارئ الماسى وحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصرى، بالإضافة لكأس "القارئ الماسي"، ولقب "القارئ الماسي"، وشهادة تقدير.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تتويج الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضر مراسم التكريم الأستاذ الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته بتميز طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة من أبنائنا الطلاب، وهذا الفوز أظهر القدرات الثقافية لطلاب جامعة المنصورة وتفوقهم العلمى والثقافى.

يذكر أن مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة في مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافي المصري وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية، ويستكمل المشروع هذه الرسالة في دورته الثالثة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق الريادة الثقافية إقليميًا وعالميًا.

جامعة المنصورة تطبق الحجز الإلكترونى لعياداتها الخارجية لمنع تكدس المواطنين



أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن أنه تم البدء فى تشغيل الأنظمة الإلكترونية لتذاكر العيادات الخارجية للمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بجامعة المنصورة ابتداء من مطلع الشهر الجارى.

وأضاف خاطر، أن تلك الرقمنة للأنظمة الطبية هدفها الارتقاء بالمستوى الطبى المقدم للمواطنين والقضاء على طوابير التكدس أمام المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن التطبيق الخاص بحجز العيادات الخارجية يمكن استخدامها من أجهزة اندرويد وابل ويهدف إلى تنفيذ وتطبيق الحجز الرقمى للكشف داخل المستشفيات لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز التذاكر، وتتم عملية الحجز إلكترونيا ويتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بأيام ومواعيد الكشف والإجراءات الواجب اتخاذها للكشف بعيادات المستشفيات والمراكز الطبية.